Стало известно, кто стал самым богатым человеком мира по версии Forbes

Джефф Безос стал самым богатым человеком мира. Фото: World News

Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил рейтинг самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Об этом 4 марта сообщили на официальном сайте издания. Публикация полного списка запланирована на 5 марта.

За прошедшие 20 лет звание самого богатого человека мира получали лишь четверо человек. Основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет занимал первую строчку рейтинга Forbes однажды, мексиканский бизнесмен Карлос Слим был самым богатым человеком в мире с 2010 по 2013-го, основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу удалось возглавить рейтинг 12 раз в период с 2001 по 2017 год.

В 2018 году журнал оценил состояние Безоса в $112 млрд, что позволило ему опередить Гейтса с его $90 млрд.

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Вместе с этим, говна интрига заключается в том, сможет ли Безос удержаться на этой позиции в следующем году. Он сейчас разводится и может потерять половину своих состояний. Это сделает его жену Маккензи самой богатой женщиной планеты. Однако пока суд не вынес официальное решение по этому делу.

Ранее Джефф Безос поделился своими грандиозными планами на будущее – их он связывает со своей аэрокосмической компанией Blue Origin. Также миллиардер раскритиковал мечты Илона Маска о заселении Марса и поделился своими, не менее масштабными – о цивилизации, в которой сможет появиться "Цекерберг от космоса" и "тысячи Моцартов и тысячи Эйнштейнов".