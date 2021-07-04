Назвали самого старого человека на планете

Мужчина родился родился 8 августа 1908 года. Фото: Guinness World Records

Житель Пуэрто-Рико Эмилио Флорес Маркес установил рекорд долголетия.

В возрасте 112 лет и 326 дней он стал самым старым человеком из ныне живущих и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте Книги.

Мужчину признали самым старым человеком в мире всего за несколько недель до его 113-летия.

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Эмилио Флорес Маркес родился 8 августа 1908 года в Каролине, Пуэрто-Рико. Он был вторым по старшинству из 11 детей, помогал на ферме отца по выращиванию сахарного тростника и продолжил семейное дело уже во взрослом возрасте. Сейчас он живет в Рио-Пьедрас, Пуэрто-Рико, с двумя детьми - Тирсо и Миллито.

"Маркес потерял большую часть слуха и перенес операцию по имплантации кардиостимулятора, когда ему был 101 год. Сейчас состояние его здоровья хорошее", - говорится в сообщении.

Эмилио был женат 75 лет на Андреа Перес, которая умерла в 2010 году. Имеет четверых детей, пятеро внуков и пятеро правнуков.

В японском городе Йокагама умер самый старый человек на планете. О смерти 117-летней Тис Мияко 26 июля сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.