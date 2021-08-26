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Назвали пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

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В мире диагностировали более 116 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Иране.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Франция и РФ, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится между Иорданией и Черногорией - на 68-м месте в мире. Среди стран Европы она на 22-м месте.

В США зафиксировали более 171 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии - более 46 тыс., а в Иране – почти 40 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Британия с более 35 тыс. больными и Бразилия - более 30,5 тыс. случаев инфицирования.

Автор: Worldometers
  Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Иране
Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Иране

За сутки в мире зафиксировали более 11 тыс. летальных случаев болезни. По смертности от Covid-19 Украина на 45-м месте в мире и на 10-м в Европе.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.

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Дата
26
августа

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