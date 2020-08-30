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Назвали количество участников Марша в Беларуси: цифры впечатляют
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  В Минске проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by
В Минске проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

В Беларуси, на несанкционированную оппозиционную акцию "Марш мира и независимости" пришло больше людей, чем на первую массовую акцию, когда было 220 тыс человек.

Участники акции подошли к стеле "Минск - город-герой". Они кричали: "Уходи! Мы идем на день рождения!". Впоследствии, стелу окружили вооруженные военные. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Часть колонны протестующих направилась во Дворец Независимости. Между тем силовики усиливают охрану резиденции Лукашенка", - говорится в сообщении.

Проспект Победы перекрыли ОМОНом и спецтехникой.

"В сторону Дворца Независимости проехала колонна тяжелой техники, предположительно - БТР-80. Силовики, которые находятся возле Дворца Независимости, подняли щиты в боевую стойку. Здесь замечены внутренние войска, ОМОН, является военная техника, в том числе водометы, автозаки", - информирует Tut.by.

  В Минске проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by
В Минске проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by

Люди у Дворца Независимости скандируют: "Сколько стоит совесть?", "Нам не платят!", "Вас ждет трибунал!", "Нас большинство!", "Выйди посчитай", "Мы подарим Лукашенко лучший автозак".

  В Минске проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by
В Минске проходит Марш мира и независимости. Фото: news.tut.by



"Присутствующие зажгли фонарики телефонов и свечи и кричат:" Саша, задувает! ". Люди принесли игрушечные автозаки и вертолеты, тапочки, шарики с надписями, плакаты, цветы, они все это составили на асфальте. Ранее у ограды Дворца оставили черный гроб, на которой лежали цветы. Люди также принесли большого картонного таракана ", - говорится в сообщении.

Силовики объявляли о незаконном массовое мероприятие и говорили, чтобы люди шли домой из-за "возможные неблагоприятные явления в виде дождя".

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Во Дворец Независимости стянули минимум 10 единиц тяжелой боевой техники, вероятно БТР-80.

Впоследствии, большинство митингующих начали движение от Дворца Независимости назад к стеле. Однако, тысячи людей все еще остаются у границы силовиков.

Ранее сообщалось, что в центр Минске минчане и жители других крупных городов собираются на Марш мира и независимости. В то же время, белорусские власти стянула несколько колонн спецтехники и автозаков, чтобы помешать маршу белорусов.

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