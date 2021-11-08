Назвали количество людей на грани голода в мире

Одно из мест возможного голода – Мадагаскар / Reuters

Агентство ООН заявляет, что количество людей, находящихся на грани голода, в мире увеличилось на три миллиона в течение года из-за конфликтов, изменений климата и пандемии Covid-19.

Продовольственное агентство ООН заявило, что число людей, находящихся на грани голода в 43 странах, возросло до 45 млн. Об этом сообщает Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под тюрьмой, где сидит Саакашвили, разбили палатки и голодают

Скачок с 42 млн до 45 млн человек за год во многом произошел из-за добавления еще трех миллионов человек в Афганистане.

ООН сообщает, что стоимость предотвращения голода в мире составляет около $7 млрд, по сравнению с $6,6 млрд в начале года.

Семьи, сталкивающиеся с острой проблемой отсутствия еды, вынуждены делать ужасный выбор, рано выдавать детей замуж, забирать их из школы или кормить саранчой, дикими листьями или кактусами.

Многочисленные засухи в Афганистане в сочетании с экономическим спадом довели семьи до крайности, в то время как около 12,4 млн людей в Сирии не знают, где достать еду – это больше , чем когда-либо в течение десятилетнего конфликта в этой стране.

Рост возможного голода также наблюдается в Эфиопии, Гаити, Сомали, Анголе, Кении и Бурунди.

Возле Перемышлян во Львовской области 8 ноября раскопали бочки, наполненные зерном. Историки полагают, что зерно спрятали во время голода в 1947-м. Бочки обнаружили черные археологи.