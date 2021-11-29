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Назвали главное слово 2021 года

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Назвали главное слово 2021 года
Merriam-Webster опубликовал еще 10 слов, интерес к которым вырос в 2021 году. Фото: pixabay.com

Американский словарь Merriam-Webster назвал словом 2021 года - вакцина.

В этом году вакцинация стала "политическим аргументом и источником разногласий", говорится в релизе словаря от 29 ноября.

"Интерес к толкованию этого слова вырос на 601% по сравнению с 2020 годом. После того как вакцины начали широко использовать в мире, в августе количество запросов о вакцине подскочило на 535%. Если сравнивать с 2019 годом, то интерес к этому слову вырос на 1048%", - говорится в сообщении.

В Merriam-Webster отмечают, что слово вакцина в 2021 году означало гораздо больше, чем лекарство. Для многих это слово символизировало возможный возврат к жизни, которую вели к пандемии. Но оно также было в центре дебатов о личном выборе, политической принадлежности, профессиональных правилах, безопасности и неравенстве в сфере здравоохранения.

Merriam-Webster опубликовал еще 10 слов, к которым вырос интерес в 2021 году: insurrection - восстание, perseverance - настойчивость, woke - осведомлен, nomad - кочевник, infrastructure - инфраструктура, cicada - цикада, Murraya - дерево муррая, cisgender - цисгендерность, guardian - страж и meta - цель.

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Оксфордский словарь английского языка выбрал термин vax словом 2021 года. В этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м, сообщили на официальном сайте словаря, который в ноябре обычно называет "слово года".

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Дата
29
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