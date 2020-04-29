Назначение Саакашвили будет иметь последствия - президент Грузии сделала заявление

Президент Грузии не одобряет идеи украинского правительства назначить Саакашвили на любую высокую государственную должность в Украине. Фото: Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предостерегла украинское правительство в отношении любого назначения Михеила Саакашвили на государственную должность.

28 апреля на сайте президента Грузии появилось соответствующее заявление. Текст начинается с напоминания, что Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами, сотрудничество которых базируется на многолетней дружбе, уважении, общих интересах и стремлениях.

Однако рассмотрение Саакашвили в качестве кандидата на высокую политическую должность беспокоит Грузию. Ведь экс-президента-реформатора в Грузии суды всех 3 инстанций признали виновным.

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"Неприемлемым и не понятным со стороны украинского правительства является решение рассматривать на высокую должность общественного деятеля, деятельность которого признана преступной не только в суде Грузии, но и в соответствующем решении Европейского суда по правам человека. Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях", - заявила Зурабишвили.

Завершила заявление Зурабишвили выражением надежды на то, что дружба между нашими государствами будет глубже "узких политических амбиций".

Михеил Саакашвили может понадобиться президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он принял на себя весь негатив, связанный с кризисом.