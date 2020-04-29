Назначение Саакашвили будет иметь последствия - президент Грузии сделала заявление

 
Ексклюзивы
1/5
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 603
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 1764
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2286
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1035
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4707
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 522
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 864
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5967
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1602
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3789
Фото
Все фото
16
8
16
5
4
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
Видео
Все видео
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Ветеран Второй мировой собрал $35 млн для медиков и занял первое место музыкального чарта
Самоизоляция танкеров: 20% всей необходимой миру нефти скопилось у калифорнийского побережья
Самоизоляция танкеров: 20% всей необходимой миру нефти скопилось у калифорнийского побережья
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2250
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1809
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1413
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 441
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
среда, 29 апреля 2020 13:21

Назначение Саакашвили будет иметь последствия - президент Грузии сделала заявление

  Комментировать
Назначение Саакашвили будет иметь последствия - президент Грузии сделала заявление
Президент Грузии не одобряет идеи украинского правительства назначить Саакашвили на любую высокую государственную должность в Украине. Фото: Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предостерегла украинское правительство в отношении любого назначения Михеила Саакашвили на государственную должность.

28 апреля на сайте президента Грузии появилось соответствующее заявление. Текст начинается с напоминания, что Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами, сотрудничество которых базируется на многолетней дружбе, уважении, общих интересах и стремлениях.

Однако рассмотрение Саакашвили в качестве кандидата на высокую политическую должность беспокоит Грузию. Ведь экс-президента-реформатора в Грузии суды всех 3 инстанций признали виновным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили

"Неприемлемым и не понятным со стороны украинского правительства является решение рассматривать на высокую должность общественного деятеля, деятельность которого признана преступной не только в суде Грузии, но и в соответствующем решении Европейского суда по правам человека. Не говоря уже о том, что его обвиняют в тяжких коррупционных преступлениях", - заявила Зурабишвили.

Завершила заявление Зурабишвили выражением надежды на то, что дружба между нашими государствами будет глубже "узких политических амбиций".

Михеил Саакашвили может понадобиться президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он принял на себя весь негатив, связанный с кризисом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назначение Саакашвили будет иметь последствия - президент Грузии сделала заявление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

Создали надежную застежку-молнию

Украинского командира приговорили к расстрелу

Запустили экспериментальную линию транспорта

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 82286
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 1 Просмотров: 36092
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 13887
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров
В Польше объяснили, когда ждут украинских гастарбайтеров Просмотров: 13608
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 7137
Мир
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
16
 Просмотров: 558
Франция отмечает положительную динамику в борьбе с Covid-19
Франция отмечает положительную динамику в борьбе с Covid-19 Просмотров: 99
Туск призвали бойкотировать президентские выборы
Туск призвали бойкотировать президентские выборы Просмотров: 261
Пандемия отступает: один из лоукостеров возобновляет авиаперелеты
Пандемия отступает: один из лоукостеров возобновляет авиаперелеты Просмотров: 909
Растет количество смертей: новые данные о масштабах инфицирования коронавирусом в мире
Растет количество смертей: новые данные о масштабах инфицирования коронавирусом в мире Просмотров: 882
Больше всего комментируют
4
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
3
Более 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ за последние месяцы - МВД России
3
Нефедов после увольнения: К таможне хотят применить советский подход - пятилетка за день
1
Остапчук нарвался на скандал из-за видео с голыми ногами новой спутницы
1
"Сделали украинцев бедными и загнали в долги" - экономист
Голосов: 2702
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua