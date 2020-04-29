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среда, 29 апреля 2020 09:47

Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог

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Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Также Саакашвили может потребоваться Зеленскому как противовес Авакову, говорит эксперт. Фото: Ян Доброносов, facebook.com/yan.dobronosov

Михеил Саакашвили может понадобиться президенту Владимиру Зеленскому, чтобы получить на себя весь негатив, связанный с кризисом.

Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Саакашвили может потребоваться Зеленскому как противовес Авакову. Или олигархам, имеющим своих людей в правительстве. А возможно, президенту нужен просто козел отпущения. Когда через некоторое время станет ясно, что экономика очень сильно страдает.

Шмыгаль - настолько не известное лицо, что "повесить" именно на него провалы будет трудно. А Саакашвили - раскрученный персонаж, его знают большинство украинцев. Можно на него перебросить весь негатив, связанный с карантином.

А возможно, у президента просто нет плана выхода из кризиса. Поэтому используют любую идею.

Все зависит от роли. Если Саакашвили будет выступать как таран, это не будет нравиться людям Ахметова, Коломойского. Многие депутаты чувствуют: все не просто так. Представьте ситуацию, что через неделю из известных людей во власти могут быть двое - Зеленский и Саакашвили. Большинства депутатов никто не знает.

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Голосов за назначение нет. Зеленский поставил этот вопрос на самотек. Не хочет брать на себя полную ответственность, ломать депутатов. Хочет, чтобы это выглядело как народная инициатива.

А возможно, сейчас власть использует Саакашвили как информационный дым. Видим, что сейчас делается с налоговой, таможенной службами.

Саакашвили не работает на конкретно какого-то олигарха. Он игрок, использует возможности, которые ему дают. Когда-то такие давал Порошенко. Сейчас - Ахметов. Саакашвили был президентом другой страны, знаком с огромным количеством политиков. У него очень высокая самооценка. Это не тот, кто за 10 тысяч долларов продаст мать родную", - говорит Алексей Голобуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у 3-го президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Об этом заявили в Офисе президента.

Саакашвили приходил в конгрессно-выставочный центр "Парковый", чтобы встретиться с фракцией "Слуга народа".

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29
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