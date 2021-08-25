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Навальный в колонии впервые поговорил с прессой

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Навальный в колонии впервые поговорил с прессой
Навальный не исключает возможности своей смерти в тюрьме. Фото: DW

Российский оппозиционер Алексей Навальный впервые поговорил с журналистами в колонии.

Он заявил, что не исключает возможности своей смерти в российской тюрьме. Интервью оппозиционера опубликовало издание The New York Times.

"Я должен оценивать вероятность своей смерти в тюрьме. Ну, очевидно, ответ, как в анекдоте: 50% - или убьют, или не убьют", - сказал Навальный.

Он напомнил, что находится под постоянным контролем, каждый его шаг снимают на камеру.

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"Моя жизнь - это американские горки, где вчера я враг и мне выносят 28 выговоров за месяц, а сегодня оставляют в покое. А потом снова враг", - добавил Навальный.

"Господи, да они даже проект" давайте убьем Навального "не смогли реализовать со всеми своими возможностями. Впрочем, не хотелось бы, чтобы это стало первым проектом Путина, доведенным до конца", - подытожил российский оппозиционер.

Федеральная служба по финансовому мониторингу добавила штабы российского оппозиционера Алексея Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

16 апреля прокуратура Москвы потребовала признать Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в частности с использованием сценария цветной революции".

Суд Москвы 2 февраля 2021 года дал Навальному 3,5 года. Его защита подала апелляцию, но ее не удовлетворили.

Политика осудили по так называемому делу "Ив Роше". Сейчас он находится за решеткой в ​​колонии строгого режима №2 города Покров Владимирской области РФ. Команда Навального заявила, что исправительная колония №2 - это одна из самых режимных зон, так называемая "красная".

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