Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным - Путин

Путин прокомментировал задержание Навального. Фото: DW

Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы его задержали.

Оппозиционер также понимал все риски, связанные с возвращением домой после лечения в Германии. Об этом Путин заявил на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом.

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"Человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо дважды осужден к условной мере наказания. Сознательно игнорируя это требование, он выехал за границу на лечение.

Я исхожу из того, что Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел ", - заявил Путин, описывая обстоятельства возвращения оппозиционера в Россию после лечения в Германии.

В Фонде борьбы с коррупцией уверены, что российские врачи сфальсифицировали медицинские документы об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Оказалось, что 2 ноября 2020 года юристам ФБК Ивану Жданову и Вячеславу Гимади удалось сфотографировать медицинские документы об отравлении Навального. Они хранились в больнице Омска.