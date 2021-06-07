Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным - Путин

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 180
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 459
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1134
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 774
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 387
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 558
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 684
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 594
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 873
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
15
5
3
9
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Члены королевской семьи похвастались шляпками на Royal Ascot
Байден и Путин встретились в Женеве
Байден и Путин встретились в Женеве
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
Путин прилетел в Женеву на встречу с Байденом
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
В Африке началась бриллиантовая лихорадка
Видео
Все видео
Пауки оплели целые районы паутиной
Пауки оплели целые районы паутиной
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Перед матчем между Францией и Германией на поле приземлился парапланерист
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
В России взорвалась АЗС: жуткое видео
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Патриарх Кирилл благословил россиян умирать за Путина
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 765
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 135
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 774
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 234
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 153
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
среда, 16 июня 2021 19:30

Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным - Путин

  Комментировать
Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным - Путин
Путин прокомментировал задержание Навального. Фото: DW

Президент России Владимир Путин заявил, что оппозиционер Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы его задержали.

Оппозиционер также понимал все риски, связанные с возвращением домой после лечения в Германии. Об этом Путин заявил на брифинге после встречи с президентом США Джо Байденом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть Навального навредит России - Байден

"Человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо дважды осужден к условной мере наказания. Сознательно игнорируя это требование, он выехал за границу на лечение.

Я исхожу из того, что Алексей Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел ", - заявил Путин, описывая обстоятельства возвращения оппозиционера в Россию после лечения в Германии.

В Фонде борьбы с коррупцией уверены, что российские врачи сфальсифицировали медицинские документы об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Оказалось, что 2 ноября 2020 года юристам ФБК Ивану Жданову и Вячеславу Гимади удалось сфотографировать медицинские документы об отравлении Навального. Они хранились в больнице Омска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Навальный сознательно шел на то, чтобы быть задержанным - Путин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Советские войска открыли огонь по демонстрантам

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 11826
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 5598
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 5004
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 2502
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2349
Мир
Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов
Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов Просмотров: 72
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
 Просмотров: 180
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 819
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
У Путина - 18, у Байдена - 45: на каких кортежах президенты приехали в Женеву
4
 Просмотров: 927
Чиновников отправили в отставку за вакцинацию вне очереди
Чиновников отправили в отставку за вакцинацию вне очереди
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
3
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
3
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
Голосов: 355
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть