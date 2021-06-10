РФ сфальсифицировала медицинские документы об отравлении Навального - ФБК

В РФ сфальсифицировали медицинские документы Навального. Фото: Reuters

В Фонде борьбы с коррупцией уверены, что российские врачи сфальсифицировали медицинские документы об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится на сайте Навального.

Оказалось, что 2 ноября 2020 года юристам ФБК Ивану Жданову и Вячеславу Гимади удалось сфотографировать медицинские документы об отравлении Навального. Они хранились в больнице Омска.

В декабре команде Навального выдали его медкарту. Оказалось, что эти два документа отличаются друг от друга. И медицинская карта, которую дали команде ФБК, была отредактирована. Из нее исчезли ключевые моменты отравления.

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Три независимых высококвалифицированных российских врача отметили, что большинство изменений незначительны.

Но в версии, которую выдали официально, не хватает биохимического анализа крови Навального с НИИ имени Н. В. Склифосовского.

В нем зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы. Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления ингибиторами холинэстеразы в 100% случаев.

В ФБК уверены, что документы сфальсифицировали, чтобы скрыть реальную картину. Эти анализы были сделаны специалистами в российских лабораториях, на биоматериалах, взятых у Навального, пока он был в Омске. И этого достаточно, чтобы возбудить уголовное дело, сообщили в ФБК.

Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и штабы оппозиционера Алексея Навального "экстремистскими организациями".