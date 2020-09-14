Навальный согласился обнародовать информацию о своем состоянии здоровья

Навального отключили от аппарата ИВЛ, и теперь он может на короткое время вставать с кровати. Фото: РИА Новости

Немецкие врачи обнародовали подробности о состоянии отравленного российского оппозиционера Алексея Навального, где заявили, что здоровье пациента значительно улучшилось.

Об этом сообщила берлинская клиника "Шарите", в которой он проходит лечение с 22 августа.

По словам медиков, Навальный успешно отключен от аппарата ИВЛ. Сейчас он проходит мобилизацию и может ненадолго вставать с постели.

Кроме того, врачи заверили, что решение обнародовать подробности о состоянии Навального принято после консультации с пациентом и его женой.

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Международные лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества группы "Новичок" в анализах российского оппозиционера Алексея Навального. Федеральное правительство Германии обратилось к партнерам из Франции и Швеции относительно независимой оценки немецких выводов на основе новых анализов Навального. Результаты осмотра специальными лабораториями в этих странах подтверждают выводы немецких специалистов.