Навальный получил еще один приговор

Оппозиционера признали виновным по делу о клевете на ветерана. Фото: ТАСС

Российского оппозиционера Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана Второй мировой войны Гната Артеменко.

Ему назначили штраф в размере 850 нмдг. Трансляцию заседания вели российские СМИ, передает УНН.

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При вынесении приговора суд учел данные о личности и судимости Навального. Его смягчающие обстоятельства - наличие малолетнего ребенка.

Суд признал, что вина Навального подтверждается показаниями ветерана Артеменко и свидетелей: внука пострадавшего Игоря Колесникова, сиделки ветерана, участкового врача и еще двух свидетелей, которые оставили на Навального заявление в правоохранительные органы.

Решение Симоновского суда Москвы о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока на реальный по уголовному делу "Ив Роше" осталось в силе. Он должен провести 2 года и 6 месяцев заключения в колонии общего режима.