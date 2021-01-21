Навальный показал поместье Путина за $1 млрд

Алексей Навальный 18 января вернулся в Москву из Берлина, где 5 месяцев лечился от отравления. Убить оппозиционера пытались химическим веществом "Новичок". Политик считает заказчиком покушения президента Владимира Путина. Сразу в аэропорту Навального арестовали на 30 суток, а в полицейском участке начался суд.

На YouТube-канале Навального 19 января вышел фильм-расследование "Дворец для Путина" - о поместье главы России. По состоянию на 21 января его просмотрели 39,5 млн раз. Лента получила больше всего просмотров на канале, превзойдя предварительное расследование о поместье экс-премьера Дмитрия Медведева "Он вам не Димон", которое посмотрели более 38 млн раз.

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Навальный сидит в московском СИЗО "Матросская тишина". Там будет как минимум до 15 февраля. Во время суда оппозиционер призвал россиян выходить на улицы. Акции в поддержку Навального должны состояться в России 23 января. Российские обозреватели считают, что наиболее вероятно политик получит длительный тюремный срок.

Самый дорогой жилой дом в России

Фильм "Дворец для Путина" попал в первую десятку трендов YouТube в России и еще 22 странах. Среди них Беларусь, Украина, Казахстан, Латвия, Кипр, Литва и Эстония.

В расследовании утверждается, что резиденция Путина площадью 68 га под Геленджиком на берегу Черного моря построена 2010 года. Ее стоимость около $1 млрд. На территории поместья есть подземный ледовый дворец для игры в хоккей, церковь, 80-метровый мост для перехода в чайный домик.

Дворец ремонтируется, поскольку внутри появилась плесень из-за ошибок архитекторов. Во время ремонта строят новые объекты. Строительство дворца спонсировали из оффшора, куда жертвовали деньги приближенные к Путину бизнесмены. Об этом пишет "Настоящее Время".

Сам дворец занимает площадь 17,6 тыс. кв. м. Навальный называет его крупнейшим частным жилым домом в России. Как говорится в расследовании, всем посетителям строго запрещено проносить с собой даже простенькие мобильные телефоны с камерой, а все авто осматривают на нескольких КПП. Кроме здания, на закрытой территории есть оранжерея на 2,5 тыс. кв. м, амфитеатр.

Для выхода в пляж прорыли туннель, в конце которого дегустационная комната с видом на море. Об этом пишет ВВС.

Земля вокруг дворца принадлежит ФСБ. Это закрытая территория, где запрещено рыбачить, плавать или летать.

В расследовании показан план дворца. Из него понятно, что там несколько саун, бассейн, парикмахерская и аквадискотека. Также есть зимний сад и музыкальная гостиная.

Площадь одной только спальни во дворце, по плану, 260 кв. м. В фильме есть фото мебели. Их тайно сфотографировали те, кто делал ремонт. Среди мебели - диван, стоимостью более $27 тыс., и стол за $54 тыс. Одна из комнат - библиотека с белыми стенами, украшенными золотыми вензелями, и сценой. Также есть кальянная с маленькой сценой и шестом для стриптиза посередине. В имении есть собственное казино, а также залы с игровыми автоматами, треком для машин, а также стеллажи для демонстрации коллекции автомобилей.

Как утверждает издание "Проект", когда Путин приезжает на черноморское побережье, то официальные встречи проводит в сочинской резиденции "Бочаров Ручей". Однако сам чаще живет в Геленджике, и во дворец приглашает для неформального общения только близких людей.

Рядом расположены несколько винодельческих хозяйств и строится винный завод, принадлежащий фирме Николая Егорова - однокурсник Путина. Винодельней рядом с дворцом с 2018-го владеет давний друг Путина Геннадий Тимченко. РПЦ также построила винодельню за 20 мин. езды от дворца. Рядом устроили устричное хозяйство.

Владельцем дворца выступает фирма "Акцепт", которая принадлежит двоюродному племяннику Путина Михаилу Шеломову. Авторы расследования показали схему финансирования строительства поместья, в которой старые соратники Путина - Игорь Сечин, Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко.

Как писало издание Forbes 2015-го, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер в интервью каналу CNN заявил, что президент России - самый богатый человек на Земле. Его состояние в то время оценивалось в примерно $200 млрд.

Скромный "раб на галерах" - квартира, 2 машины и гараж

В расследовании покойного российского оппозиционера Бориса Немцова "Жизнь раба на галерах" перечислено 20 имений Путина в России, а также самолеты, вертолеты, яхты, автомобили и дорогие часы. Книга увидела свет 2012-го. Через 3 года Немцова застрелили под стенами московского Кремля. В свое время Путин заявил, что неустанно трудится на благо России, как раб на галере.

Как пишет издание РБК, по декларациям 2020 года, 2019-го президент России заработал $130 тыс. Список его задекларированного имущества много лет неизменный - квартира площадью 77 кв. м, гараж - 18 кв. м, а также 2 авто - ГАЗ М21, "Нива" и прицеп "Скиф". Кроме этого, в пользовании Путина, по декларации, квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

"Имение Путина станет прекрасным пансионатом для реабилитации украинских ветеранов АТО"

Российский публицист Александр Невзоров считает имение памятником тирании.

"Посмотрел фильм Навального. Могу сказать - не впечатлило, хотя сделано хорошо. Эти дворцы - обязательный аксессуар абсолютной власти, деспотии, тирании. Это так же симптоматично для власти такого типа, как наросты во время бубонной чумы. Не бывает физиономии диктатуры без таких прыщей. Конечно, плохо, что имение построили. Но рад, что оно есть. Когда у нас все закончится, и надо будет мириться со всем человечеством, искупить вину перед Украиной, то для ветеранов АТО это имение станет прекрасным пансионатом", - сказал Невзоров в эфире "Эхо Москвы".

Российская политолог Екатерина Шульман говорит, что имение Путина - привычный комплекс человека, выросшего в СССР.

"Дворцы в традиционном обществе всегда имели церемониальную роль. Они должны были показать, что король или царь живет в роскоши. Дворец Путина по сути дворцом не является. Потому что это должно быть публичное место, круглосуточное реалити-шоу, в центре которого король-солнце с двумя телами - физическим и политическим. Он показывает себя, а другие вращаются вокруг. Смысл дворца не в том, чтобы владелец жил в роскоши, как полагают бедные дети совка. Смысл придворной жизни - ритуалы и церемонии. Причина, почему Путин построил себе тайный дворец, о котором никто не должен знать - комплексы постсоветского человека, у которого появились большие деньги. Там железные двери и высокий забор, чтобы уединиться тому, кто вырос в коммуналке", - сказала российский политолог Екатерина Шульман изданию "Собеседник".

Украинский политолог Виталий Портников считает, что самое страшное в этой истории, что россияне примут этот памятник взяточничеству как должное.

"Мы видим, как выходец из бедной ленинградской семьи всю жизнь хочет взять реванш за свою бедность. Даже в ГДР умудрился, по его же словам, набрать лишние 12 кг веса на недоступных для обычных советских людей продуктах. А когда стал правителем России, реализует желание с императорским размахом. Новость о путинском дворце - не новость. О нем писали еще 11 лет назад. Но тогда общество не заметило. Предполагаю, сейчас тоже не заметит - разве полюбуется красивыми пейзажами или интерьерами, полной безвкусицей в стиле Януковича. Удивительно другое - готовность россиян десятилетиями принимать коррупционные злоупотребления и ненасытное желание власти к обогащению. Именно такое принятие действий власти стало основанием, которое позволило 2014-го Кремлю аннексировать Крым", - сказал "Крыму. Реалии" украинский политолог Виталий Портников.