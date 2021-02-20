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суббота, 20 февраля 2021 12:43

Навальному оставили реальный срок

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Навальному оставили реальный срок
Российскому политику Алексею Навальному изменили условный срок на реальный. Он должен провести 2 года и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Учли год, который Навальный провел под домашним арестом. Фото: REUTERS

Решение Симоновского суда Москвы о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока на реальный по уголовному делу "Ив Роше" осталось в силе.

Такое решение вынес Бабушкинский райсуд Москвы 20 февраля.

Вместе с тем, суд засчитал время, которое Навальный провел под домашним арестом с 30 декабря 2014 по 17 февраля 2015 года. А также месяц в СИЗО "Матросская тишина". С учетом этого, оппозиционер будет находиться в колонии около 2 лет и 6 месяцев.

В последней речи в ходе заседания политик заявил, что не жалеет, что вернулся в Россию, что сила - в правде. А Россия "будет не только свободной, но и счастливой".

"Полтора месяца сбросили, уже нормально", - заявил оппозиционер в зале суда после вынесения приговора, передает телеканал "Дождь".

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Его адвокаты объяснили, что окончательный срок составит 2 года 6 месяцев и 2 недели. Он закончится в конце июля - начале августа 2023 года.

Защита Навального планирует обжаловать решение суда. Они отмечают, что их подзащитного этапируют в колонию уже сегодня.

Сегодня в Бабушкинском суде состоится еще одно заседание относительно Алексея Навального - о клевете на ветерана войны Игната Артеменко.

Алексей Навальный был осужден в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 5 лет (потом его продлили еще на год). В феврале 2021-го суд заменил это наказание на реальное заключение по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомство решило, что политик нарушает условия своего наказания и скрывался от него.

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