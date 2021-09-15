Навального номинировали на премию Сахарова

Российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального выдвинули кандидатом на получение Премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2021.
О таком решении во вторник объявила группа депутатов Европарламента "Обновление Европы" (Renew Europe).
Навального назвали "человеком, которого Владимир Путин боится больше всего".
"Алексей Навальный борется за все, за что стоит ЕС в мире: демократию и верховенство права, правду и свободу. То, что мы часто воспринимаем как должное, в его путинской России эта борьба почти стоила ему жизни. Навальный стал конечным символом угнетения в России, за которым стоит столько простых россиян, боящихся говорить и заслуживающих поддержки Европейского Союза", - сказал участник группы "Обновление Европы", бывший премьер-министр Бельгии Ги Верховстадт.
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Верховстадт был одним из депутатов, которые активно выступали за кандидатуру Навального. Председатель депутатской группы, румынский политик Дачиан Чолош поддержал решение о номинации Навального.
"Это сильный месседж нашей политической группы. Алексей Навальный - яркий символ авторитарных эксцессов российского режима и нарушений свободы слова, которые он осуществляет ежедневно. Мы приложим усилия, чтобы обеспечить его освобождение. Я также не забываю о сотнях политзаключенных, которые разделяют печальную судьбу Навального. Не может быть нормализации отношений с Россией, пока не будут соблюдены основополагающие принципы, которых придерживалась Россия при вступлении в Совет Европы", - заявил Чолош.
Основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" окончательно ликвидировали.
31 августа ФБК лишили статуса юридического лица и внесли соответствующие изменения в единый реестр юрлиц на сайте федеральной налоговой службы.
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