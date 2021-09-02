"Фонд борьбы с коррупцией" Навального окончательно ликвидировали

Структуры Навального окончательно ликвидировали. Фото: Лента

Основанный российским оппозиционером Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" окончательно ликвидирован.

31 августа ФБК лишили статуса юридического лица, и внесли соответствующие изменения в Единый реестр юрлиц на сайте Федеральной налоговой службы, передает Deutsche Welle.

Бывший директор Фонда Иван Жданов написал министру юстиции Константину Чуйченко письмо с просьбой исключить ФБК из списка "иностранных агентов" в связи ликвидацией.

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9 июня основанные Навальным ФБК и "Фонд защиты прав граждан", а также "Штабы Навального" были признаны "экстремистскими". В августе их внесли в реестр запрещенных организаций: членам ФБК, ФЗПГ и "штабов" запретили распространять информацию, организовывать акции, совершать финансовые операции и участвовать в выборах.