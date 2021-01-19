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вторник, 19 января 2021 21:08

Навальний прокоментував своє повернення в Росію

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Навальний прокоментував своє повернення в Росію
Оппозиционер заявил, что не жалеет о том, что вернулся в Россию. Фото: Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный написал из СИЗО, что не жалеет о возвращении в Россию.

Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Всем привет из знаменитого спецблока Матросской тишины - Кремлевского централа. Читал о нем в книгах, а теперь сам оказался - русская жизнь. В принципе, очень похоже на то место, где я проснулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. окно, железная кровать. Правда, это кровать без серого поводу, что изменяет положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода. И еще говорят на родном языке. Большой плюс. Я не жалею о том, что вернулся. Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор", - написал он.

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Политик отметил, что отказывается "мириться с беззаконием" со стороны власти РФ и "молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, которые застряли в коррупции".

"Негодяи, засевших в Кремле уже более 20 лет, ежедневно рисуют диаграмку - делят нас всех на три колонки: оболваненных: все те, кто понимают, но молчат и смирились, те, кто отказывается молчать и борется, как может. Третий столбик пугает негодяев. Когда он станет достаточно большим, их власть упадет. Ну, а я просто изо всех сил стараюсь удержаться именно в этой колонке, несмотря на угрозы, попытка убийства и вот сейчас тюрьму", - написал оппозиционер.

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить до 2,5 лет колонии. По ее словам, суд об отмене условного срока перенесли с 29 января на 2 февраля.

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Дата
19
января

Нацистского преступника отдали под суд через 42 года

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