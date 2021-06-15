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вторник, 15 июня 2021 00:51

НАТО продолжит щекотать нервы России

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НАТО продолжит щекотать нервы России
НАТО увеличит свое присутствие в Черноморском регионе. Фото: slovoidilo.ua

НАТО продолжит увеличение своего присутствия в восточной части Альянса и в Черном море.

Об этом говорится в пункте 34 Совместного коммюнике, которое лидеры государств и правительств НАТО приняли по итогам встречи в Брюсселе. Полный текст коммюнике обнародован на сайте Североатлантического Альянса.

"Мы будем продолжать действовать вместе в ответ на изменения ситуации по безопасности. Поскольку она продолжает развиваться, Альянс будет продолжать необходимую адаптацию. Со времен Варшавского (2016 - ред.) саммита, мы установили передовое присутствие в восточной части Альянса. Мы продолжаем совершенствовать наше передовое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и в Польше, путем совместной поддержки планов по развитию способностей четырех боевых групп и их способности к интегрированным действиям вместе с местными силами обороны", - говорится в документе.

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"Мы увеличили взносы в наше общее передовое присутствие на суше, в море и в воздухе в регионе Черного моря, и мы будем продолжать ее полную имплементацию. Наши меры безопасности, включая обучение и другие действия в воздухе, на суше и в море, продолжаются и будут продолжать оказывать фундаментальную основу для мер сдерживания. Мы повысили наш вклад в отдельные меры по поддержке Турции, и мы преданы их полной имплементации"- отметили лидеры стран НАТО.

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Они также определили меры по безопасности и усиление военного присутствия и боеготовности подразделений в восточных регионах и в районах северных высоких широт в целях обороны и политики сдерживания.

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО, который рассмотрел пути дальнейшего укрепления трансатлантического партнерства и развитие Альянса до 2030 года.

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