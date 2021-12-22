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среда, 22 декабря 2021 11:07

НАТО повысило готовность сил быстрого реагирования - СМИ

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НАТО повысило готовность сил быстрого реагирования - СМИ
Силы НАТО готовы к развертыванию в течение пяти дней. Фото: Getty images

НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования.

Они состоят из 40 тыс. военнослужащих, сообщило немецкое издание Die Welt со ссылкой на дипломата в НАТО.

С понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней. Раньше срок развертывания составлял семь дней.

Остальные подразделения сил быстрого реагирования привели в состояние повышенной готовности. Это касается сил специального назначения и военной логистики.

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СМИ сообщают, что соответствующее решение принял Североатлантический совет на прошлой неделе.

Большинство украинцев поддерживают членство Украины в Евросоюзе и НАТО. Таковы данные опроса группы "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института. 58% украинцев поддерживают вступление в ЕС и только 21% – в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Поддержка вступления в НАТО – 54%.

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