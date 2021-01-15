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пятница, 15 января 2021 12:12

НАТО обеспокоено расположением военных РФ на территориях Альянса

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НАТО обеспокоено расположением военных РФ на территориях Альянса
НАТО волнуют военные России. Фото: ukrinform

В НАТО обеспокоены активностью российских войск, которые Кремль разместил от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

Об этом сообщил генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

По словам генсека, Россия хорошо финансирует свою армию.

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"Это что-то, что является истинной причиной нашего беспокойства. Мы внимательно следим за этим военным усилением. Поэтому НАТО повысило готовность сил, мы инвестировали больше в новые возможности и почему мы адаптируем НАТО в ответ на более напористую Россию, которая вкладывает большие средства в новую военной техники, а также увеличивает свое военное присутствие вдоль наших границ, в частности, в Северной Африке и в Ливии", - сказал Столтенберг.

Военно-воздушные силы НАТО на территории воздушного пространства Европы 2020 года 400 раз перехватывали неизвестные самолеты. Около 350 истребителей принадлежали России.

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15
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