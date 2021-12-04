НАТО не намерена совершать агрессивные действия в отношении РФ - Блинкен

Байден переговорит с Путиным в очень скором будущем. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг "красные линии" Москвы по НАТО. По его словам, Североатлантический альянс не намерен предпринимать агрессивные действия в отношении России.

Об этом сообщает Reuters NEXT. Он отметил, что единственная агрессия, которую видели в этом регионе в последние годы исходила со стороны России: сначала в отношении Грузии, а потом - Украины.

Таким образом он прокомментировал заявления о том, что Москва считает "красными линиями", в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов, а также гиперзвукового оружия.

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"Он отметил, что НАТО является оборонным Альянсом, который не нацелен на Россию, и который не будет прибегать к агрессивным действиям против РФ", - заявил он.

Госсекретарь США также заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден переговорит с президентом России Владимиром Путиным в очень скором будущем.

Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных у украинских границ.