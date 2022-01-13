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четверг, 13 января 2022 12:49

НАТО готово принять две страны - Столтенберг

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НАТО готово принять две страны - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Финляндия и Швеция могут присоединиться к Альянсу, если будет их воля / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут быстро присоединиться к Альянсу, если у них будет политическая воля.

Столтенберг заявил, что эти страны отвечают оборонным стандартам НАТО. Об этом пишет ТАСС.

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"Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО. В случае политического решения могут быстро присоединиться к Альянсу", - заявил генсек.

Россия не взяла обязательств по деэскалации ситуации на украинской границе после состоявшихся на этой неделе двух раундов дипломатических переговоров, заявила в среду, 12 января, заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

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Дата
13
января

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