НАТО готово принять две страны - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Финляндия и Швеция могут присоединиться к Альянсу, если будет их воля / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция могут быстро присоединиться к Альянсу, если у них будет политическая воля.

Столтенберг заявил, что эти страны отвечают оборонным стандартам НАТО. Об этом пишет ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия не пойдет на масштабное вторжение, но может решиться на небольшое", - бывший посол США в Украине

"Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам НАТО. В случае политического решения могут быстро присоединиться к Альянсу", - заявил генсек.

Россия не взяла обязательств по деэскалации ситуации на украинской границе после состоявшихся на этой неделе двух раундов дипломатических переговоров, заявила в среду, 12 января, заместитель госсекретаря США Венди Шерман.