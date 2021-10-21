НАТО готовит план защиты от потенциального нападения Росии

Официальные лица США и дипломаты считают, что атака неизбежна. Фото: Reuters

Министры обороны НАТО собираются согласовать новый генеральный план защиты от потенциального нападения России.

Министерская встреча НАТО пройдет в Брюсселе 21-22 октября, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

"Конфиденциальная стратегия выходит за пределы существующих региональных планов обороны и направлена на подготовку к любой одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, возможно, включая ядерное оружие, взлом компьютерных сетей или из космоса", - говорится в сообщении.

РФ отрицает свои военные намерения и заявляет, что именно НАТО рискует дестабилизировать Европу подобными приготовлениями. В то же время официальные лица США и дипломаты считают, что атака является неизбежной, ведь Россия разрабатывает современные системы вооружений и размещает войска и технику все ближе к границам союзников.

Генерал в отставке Бен Ходжес, который командовал войсками США в Европе с 2014 по 2017 год, надеется, что стратегический план приведет к большей согласованности в коллективной обороне НАТО. Это будет означать больше ресурсов для Черноморского региона, который, по его мнению, является более вероятной горячей точкой, чем Балтия.

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Москва хочет установить новые правила международного порядка или ослабить действующие. Ее цель - ослабление НАТО и ЕС. А это значит, что США жизненно заинтересованы, чтобы помешать Кремлю в Европе. Украина - фронт этой войны. Если она не сможет дать отпор россиянам, те пойдут дальше и попытаются отхапать дополнительные европейские территории. Они занимаются этим с 2008 года и не собираются отказываться. Помощь Украине в защите территориальной целостности и суверенитета - самый экономный способ защиты НАТО.