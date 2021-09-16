Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России

ЕС должен быть готов призвать к отключению России от платежной системы SWIFT. Фото: pixabay.com

Европарламент поддержал 16 сентября жесткий доклад относительно будущих отношений Евросоюза с Российской Федерацией. Текст резолюции одобрили 494 депутата ЕС.

Украина удовлетворена документом, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Резолюция Европарламента призывает ЕС остановить дальнейшую агрессию РФ жесткими санкциями и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. По крайней мере на время, пока президент РФ Владимир Путин остается у власти. В том числе призывают не допустить запуска газопровода "Северный поток-2", который вредит европейской солидарности, увеличивает зависимость ЕС от российского газа и риски для Украины, передает "Европейская правда".

"Очень важно, что парламентарии отмечают невозможность возвращения к нормальному сотрудничеству, пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС и стран Восточного партнерства, к которым относится и Украина. Пока территориальную целостность Грузии, Молдовы и Украины не восстановят в рамках международно признанных границ. В документе выражается поддержка "Крымской платформе" и упоминаются недавние аресты крымских татар", - сказал Кулеба.

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Парламентарии также призывают ЕС вместе с НАТО противодействовать агрессивной политике РФ, различать российскую власть, которую называют "стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой пожизненным президентом в окружении олигархов" и российский народ. Евродепутаты просят останавливать потоки "грязных денег" из России и разоблачать ресурсы и финансовые активы олигархического режима, спрятанные в странах ЕС.

"ЕС должен быть готов призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы сдерживать власть РФ от дальнейшей агрессии, и постепенно прекратить импорт российского природного газа и нефти, если Кремль не прекратит угрозы против стран ЕС и военную агрессию", - говорится в резолюции.

Призывают к партнерству с США и другими странами для создания противовеса России и Китая и их попыткам ослаблять демократию в мире и дестабилизировать политический порядок в Европе. Также призывают не признавать результаты будущих выборов в Госдуму, если они будут проведены с нарушением международного законодательства. Также призывают расширить объем санкций за нелегальную выдачу российских паспортов и организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Отмечается необходимость противодействовать российской пропаганде и дезинформации в самой России и ЕС путем поддержки независимых СМИ и полноценного запуска российского вещателя. Отдельно упоминается проблема российского влияния на Балканах и поддержка Путиным режима Александра Лукашенко в Беларуси.

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Москва хочет установить новые правила международного порядка или ослабить действующие. Ее цель - ослабление НАТО и ЕС. А это значит, что США жизненно заинтересованы, чтобы помешать Кремлю в Европе. Украина - фронт этой войны. Если она не сможет дать отпор россиянам, те пойдут дальше и попытаются отхапать дополнительные европейские территории. Они занимаются этим с 2008 года и не собираются отказываться. Помощь Украине в защите территориальной целостности и суверенитета - самый экономный способ защиты НАТО. США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. РФ недопоставляет газ. Это привело к самым высоким в истории ценам.