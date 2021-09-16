Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России

 
Ексклюзивы
1/5
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 261
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 1530
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 504
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 342
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 603
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 261
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 252
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 810
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 585
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 729
Фото
Все фото
8
5
7
19
3
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Мужчину будут судить за надпись на заборе &quot;Зеля х*йло&quot;
Мужчину будут судить за надпись на заборе "Зеля х*йло"
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Видео
Все видео
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
"Слуга народа" наврала о социологии в прямом эфире
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
Председатель Бюро экономической безопасности в научной диссертации смотрит в сторону России - "Схемы"
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Интервью
1/5
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 585
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1017
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 630
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 693
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2457
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 9
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
четверг, 16 сентября 2021 16:31

Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России

  Комментировать
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
ЕС должен быть готов призвать к отключению России от платежной системы SWIFT. Фото: pixabay.com

Европарламент поддержал 16 сентября жесткий доклад относительно будущих отношений Евросоюза с Российской Федерацией. Текст резолюции одобрили 494 депутата ЕС.

Украина удовлетворена документом, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Резолюция Европарламента призывает ЕС остановить дальнейшую агрессию РФ жесткими санкциями и избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. По крайней мере на время, пока президент РФ Владимир Путин остается у власти. В том числе призывают не допустить запуска газопровода "Северный поток-2", который вредит европейской солидарности, увеличивает зависимость ЕС от российского газа и риски для Украины, передает "Европейская правда".

"Очень важно, что парламентарии отмечают невозможность возвращения к нормальному сотрудничеству, пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС и стран Восточного партнерства, к которым относится и Украина. Пока территориальную целостность Грузии, Молдовы и Украины не восстановят в рамках международно признанных границ. В документе выражается поддержка "Крымской платформе" и упоминаются недавние аресты крымских татар", - сказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса

Парламентарии также призывают ЕС вместе с НАТО противодействовать агрессивной политике РФ, различать российскую власть, которую называют "стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой пожизненным президентом в окружении олигархов" и российский народ. Евродепутаты просят останавливать потоки "грязных денег" из России и разоблачать ресурсы и финансовые активы олигархического режима, спрятанные в странах ЕС.

"ЕС должен быть готов призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы сдерживать власть РФ от дальнейшей агрессии, и постепенно прекратить импорт российского природного газа и нефти, если Кремль не прекратит угрозы против стран ЕС и военную агрессию", - говорится в резолюции.

Призывают к партнерству с США и другими странами для создания противовеса России и Китая и их попыткам ослаблять демократию в мире и дестабилизировать политический порядок в Европе. Также призывают не признавать результаты будущих выборов в Госдуму, если они будут проведены с нарушением международного законодательства. Также призывают расширить объем санкций за нелегальную выдачу российских паспортов и организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Отмечается необходимость противодействовать российской пропаганде и дезинформации в самой России и ЕС путем поддержки независимых СМИ и полноценного запуска российского вещателя. Отдельно упоминается проблема российского влияния на Балканах и поддержка Путиным режима Александра Лукашенко в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия устранила с границы миссии ОБСЕ, чтобы провезти жителей Донбасса на выборы - Кулеба

Москва хочет установить новые правила международного порядка или ослабить действующие. Ее цель - ослабление НАТО и ЕС. А это значит, что США жизненно заинтересованы, чтобы помешать Кремлю в Европе. Украина - фронт этой войны. Если она не сможет дать отпор россиянам, те пойдут дальше и попытаются отхапать дополнительные европейские территории. Они занимаются этим с 2008 года и не собираются отказываться. Помощь Украине в защите территориальной целостности и суверенитета - самый экономный способ защиты НАТО.

США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. РФ недопоставляет газ. Это привело к самым высоким в истории ценам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

В Киеве начали крупную акцию против президента

В шахте на Донбассе провели ядерный взрыв

21 год назад исчез Георгий Гонгадзе

Дэвид Копперфилд ради фокусов бросил учебу

Террористы взорвали машину возле многоэтажки

Начали "умиротворения" Украинская Галичины

Христианские радикалы убили до 3,5 тыс. палестинских беженцев

Самое читаемое
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok
Вдохнул и упал: 15-летний умер во время съемки видео TikTok 1 Просмотров: 4419
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 4041
Гороскоп на 15 сентября: в чью жизнь вернется гармония и невероятное счастье
Гороскоп на 15 сентября: в чью жизнь вернется гармония и невероятное счастье
 Просмотров: 3249
Гороскоп на 16 сентября: почему этот день такой особый
Гороскоп на 16 сентября: почему этот день такой особый
 Просмотров: 3195
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 3141
Политика
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 657
Венецианская комиссия "провалит" законопроект о столице от "Слуги народа" - Голобуцкий
Венецианская комиссия "провалит" законопроект о столице от "Слуги народа" - Голобуцкий Просмотров: 81
Чийгоз сравнил судилище над Шандрой и Павловским с репрессиями в оккупированном Крыму
Чийгоз сравнил судилище над Шандрой и Павловским с репрессиями в оккупированном Крыму Просмотров: 36
Конфликт в "ОПЗЖ": Кива обвинил Бойко и Левочкина в "торговле партией"
Конфликт в "ОПЗЖ": Кива обвинил Бойко и Левочкина в "торговле партией" Просмотров: 306
В следующем году "минималка" вырастет на 200 грн
В следующем году "минималка" вырастет на 200 грн Просмотров: 171
Больше всего комментируют
9
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
Черновола убили четырьмя ударами кастета - экс-заместитель генпрокурора
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
2
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Голосов: 8263
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть