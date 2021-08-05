Настоящий ад: в Греции бушуют сокрушительные пожары

В Греции бушуют лесные пожары.

Огонь уничтожил десятки домов, людей госпитализируют с проблемами дыхания. Об этом сообщает The Guardian.

От начала суток спасатели борются со 118 ячейками возгораний.

В частности, от пожаров страдает остров Эвия в Эгейском море. Там огонь угрожает монастырю, по меньшей мере 150 домов на острове уже разрушены.

Пожар пытаются потушить 100 чрезвычайников и семь вертолетов. Тушить огонь мешает сильный ветер.

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Кроме того, пожар бушует рядом с историческим поселением Олимпия. Там к борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных, три вертолета и два самолета. Из Олимпии и близлежащих сел эвакуировали людей.

"Нужно сделать все, чтобы защитить от огня археологический музей и памятники о месте, где начались Олимпийские игры", - сказала министр культуры Лина Мендони.

Власти страны вывезли ценные вещи из бывшего Королевского имения в Татой, а жителям Олимпийской деревни приказали покинуть свои дома.

Люди останавливаться в определенных гостиницах за счет государства. Количество очагов возгораний продолжает расти. Помощь стране уже направил ЕС.

Информации о пострадавших в результате лесных пожаров в Греции украинцев нет.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что при необходимости готовы оказать Греции помощь в борьбе с пожарами.

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo — Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It's not a disaster movie, it's the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME — Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) August 4, 2021

С 28 июля в Греции вспыхнули десятки лесных пожаров. Большинство из них удалось потушить на начальной стадии. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополы. Из-за пожара в районе Актио, у Амвракикос, из соображений предосторожности эвакуировали населенный пункт Драймос.