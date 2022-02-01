Настал год Черного Водяного Тигра: какие проблемы и радости он принесет людям

Год Черного Водяного Тигра наступил 1 февраля по восточному календарю. Этот праздник принято называть китайским Новым годом.

В Китае заранее готовились к сегодняшнему празднику. Через несколько дней до него, люди убирались в домах и выбрасывали ненужные вещи. Сам Новый год у китайцев принято отмечать две недели. В первые пять дней они ходят в гости к пожилым родственникам, вспоминают покойных предков и бога Благополучия. Также мужчинам в этот период необходимо навестить родителей жены.

Автор: www.pexels.com Новый год в Китае принято встречать в семейном кругу и нарядной одежде красного цвета

В остальные дни до конца празднования, китайцы ходят в гости к друзьям и знакомым. Дарят друг другу мандарины, которые считают символом изобилия.

В праздничные дни китайцы, как правило, не одевают наряды синего или белого цвета. Считается, что они символизируют смерть.

Новогодние празднества завершаются в Китае празником небесных фонариков. Тысячи людей выпускают их в небо в последний вечер празднования Нового года.

ЧТО НЕСЕТ ЧЕРНЫЙ ВОДЯНЫЙ ТИГР

Водяной Тигр – это хищник, желающий взять максимум от жизни. Поэтому 2022-й должен стать успешным для инициативных людей, готовых идти до конца ради достижения поставленной цели и имеющих внутренний стержень.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 31 января – 6 февраля: астролог назвали 3 самых счастливых знака зодиака

Успех ждет и людей, стремящихся постоянно заниматься саморазвитием, совершенствоваться, заводить новые хобби. Год благоприятен для изучения новых языков, получения другой профессии и т.д.

Автор: www.pexels.com В Китае принято громко отмечать Новый год. На улицах в это время продается много сувениров и игрушек красного цвета. Среди китайцев он считается успешным

Счастливыми цифрами года являються 1,3 и 4, а удачными цветами – синий, серый, белый, оранжевый.

КОМУ ПОВЕЗЕТ С ЛЮБОВЬЮ

Год Водяного Тигра станет успешным в личном плане для людей, не любящих однообразия в отношениях. Если вы поклонник устойчивых и абсолютно предсказуемых отношений, то рискуете их потерять.

Автор: www.pexels.com В Китае принято громко отмечать Новый год. На улицах в это время продается много сувениров и игрушек красного цвета. Среди китайцев он считается успешным

Год будет удачным для тех, кто целеустремленно ищет вторую половинку. Есть большие шансы, что это удастся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года

В 2021 году китайский Новый год наступил 12 февраля, а его главным животным стал Бык. Во всех китайских городах и городках массовые гуляния длились более 16 дней. Дата китайского Нового года каждый раз меняется. Все зависит от того, когда между 21 января и 20 февраля на небе появится луна. Ведь китайцы верят, что именно это знамение является символом начала Нового года.