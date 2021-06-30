Насильника вычислили через 13 лет. Помог новый метод

В США полиция необычным методом нашла подозреваемого в изнасиловании, которое произошло 13 лет назад.
Дело удалось раскрыть благодаря подразделению судебной генеалогии. Флорида в 2018 году стала первым штатом США, где открыли такую службу, сообщает The Insider.
Преступление произошло в 2007 году в городе Тампа. Студентка возвращалась с вечеринки в общежитии, когда незнакомец предложил ее подвезти. Девушка согласилась, и, когда они приехали, мужчина напал. Тогда полиция собрала все доказательства, но найти преступника не удалось. Дело считали нераскрытым.
В 2020 году правоохранители возобновили расследование. Впоследствии подозреваемого нашли за совпадениями ДНК на генеалогических сервисах GEDmatch и FamilyTree. Им оказался 44-летний Джаред Вон.
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Полицейские приехали к Вону в Западную Вирджинию и провели генетическую экспертизу. Результат выдал совпадение с ДНК преступника, шанс которого был один на 700 миллиардов.
В Николаеве подростки изнасиловали мужчину с инвалидностью. Правоохранители получили информацию о госпитализации 25-летнего мужчины. Медики диагностировали у него повреждение в области прямой кишки. Установили причастность к преступлению двух местных жителей 12 и 13 лет.
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