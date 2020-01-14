В Николаеве подростки изнасиловали мужчину с инвалидностью.
Правоохранители получили информацию о госпитализации 25-летнего мужчины. Медики диагностировали у него повреждение в области прямой кишки, говорится в сообщении пресс-службы полиции области.
"Полицейские опросили пострадавшего, который сообщил, что телесные повреждения ему нанесли двое малолетних парней инородным телом", - говорится в сообщении.
Установили причастность к преступлению двух местных жителей 12 и 13 лет. Они вместе с родителями находятся в отделении полиции.
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"Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы противоправного поступка несовершеннолетних. Расследование продолжается", - добавили в полиции.
В Киевском районе Одессы человек заманил в дом двух несовершеннолетних знакомых, где их насиловали несколько мужчин. О происшествии в полицию сообщил один из пострадавших, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.
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