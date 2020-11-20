Нашли вид животных, исчезнувших более 100 лет назад

Хамелеон Воельцкова / Global Wildlife Conservation

Ученые нашли вид хамелеонов, который в последний раз видели на Мадагаскаре 100 лет назад.

Исследователи из Мадагаскара и Германии сообщили, что обнаружили живых хамелеонов Воельцкова во время экспедиции на северо-запад африканского островного государства. Об этом пишет The Times of India.

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В отчете, опубликованном в журнале Salamandra, группа ученых, возглавляемая учеными из Bavarian Natural History Collections ZSM, сообщила, что генетический анализ показал, что этот вид тесно связан с хамелеоном Лаборду. Исследователи считают, что оба вида рептилий живут только в сезон дождей. Вылупляются из яиц, быстро растут, борются с соперниками за ареал обитания, спариваются, а потом умирают через несколько месяцев.

Хамелеона Воельцкова впервые описали в 1893 году. Он не встречался ученым с 1913-го, благодаря чему вошел в список 25 самых разыскиваемых видов, по версии Global Wildlife Conservation, GWC. Это список животных и растений, потерянных для науки на протяжении десятилетий. Некоторые из них вымерли. GWC отправляет на поиски потерянных видов исследователей. Экспедиция на Мадагаскар относится к ним.

"Хамелеон Воельцкова дополняет красоту планеты и напоминает, что даже, когда все кажется потерянным, масштабное приключение может возродить надежду для видов, которых не видели с тех пор, как Вудро Вильсон был президентом. Теперь нам следует многое узнать об этих необычных рептилиях. В частности, как спасти их от вымирания", - заявил президент GWC Дон Черч.

Ученые обнаружили небольшую, но полностью здоровую популяцию хамелеонов: 3 самцов и 15 самок. Этот вид, как и хамелеон Лаборду, живет всего 4-5 месяцев. Такая короткая жизнь открывает для исследователей небольшое окно возможностей для поиска взрослых особей.

Это 6-й вид с 25 наиболее разыскиваемых и заново открытых за последние годы. К другим относится саламандра Джексона, тропическое растение с острова Борнео Nepenthes mollis, гигантские пчелы Megachile pluto, землеройка Elephantulus revoili, а также самое маленькое копытное животное в мире - вьетнамская мышь-олень Tragulus versicolor.