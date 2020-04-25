Нашли способ, как уничтожить Covid-19

Ультрафиолетовые лучи, тепло и влага уничтожают коронавирус. Данные лабораторных исследований об этом обнародовал президент США Дональд Трамп.
Исследования, которые представили в Белом доме, свидетельствуют о вероятном замедление распространения Covid-19 летом, передает Washington Post.
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Таким образом, исследование подтвердило гипотезы других ученых о том, что вирус боится солнечного света и тепла.
В среднем период полураспада коронавируса составляет 18 ч. Если постепенно повышать температуру и добавить ультрафиолет сроки могут сократиться до 1,5 мин.
Новый коронавирус может вызвать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет. То есть инфекция Covid-19 может вызвать свертывание крови необычными способами. Следствием этого является инсульты.
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