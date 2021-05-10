Нашелся пропавший экс-глава больницы в которой лежал Навальный

В России нашли министра здравоохранения области Александра Мураховского, который был главврачом больницы скорой медицинской помощи, куда после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.
Поиски продолжались трое суток, сообщает РБК.
"Мураховский вышел к людям в районе села Басла. Находится в нормальном состоянии. Сейчас обследуется в больнице", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В команде Навального готовят фильм о ГРУшниках-убийцах
Жена Мураховского подтвердила, что ее муж нашелся.
Она также сообщила, что разговаривала с ним по телефону. По ее словам, Мураховский пока что "не понимает масштабов поиска".
В России, на севере Омской области во время охоты исчез глава омского регионального Минздрава Александр Мураховский. К поискам задействовали полицию, сотрудников Росгвардии, охотничьих инспекторов и местных жителей.
Комментарии