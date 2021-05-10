Нашелся пропавший экс-глава больницы в которой лежал Навальный

Врача нашли живым. Фото: DW

В России нашли министра здравоохранения области Александра Мураховского, который был главврачом больницы скорой медицинской помощи, куда после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.

Поиски продолжались трое суток, сообщает РБК.

"Мураховский вышел к людям в районе села Басла. Находится в нормальном состоянии. Сейчас обследуется в больнице", - говорится в сообщении.

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Жена Мураховского подтвердила, что ее муж нашелся.

Она также сообщила, что разговаривала с ним по телефону. По ее словам, Мураховский пока что "не понимает масштабов поиска".

В России, на севере Омской области во время охоты исчез глава омского регионального Минздрава Александр Мураховский. К поискам задействовали полицию, сотрудников Росгвардии, охотничьих инспекторов и местных жителей.