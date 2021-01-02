Насчитали уже 84 млн инфицированных Covid-19

Число инфицированных Covid-19 продолжает расти. Фото: Reuters

Уже свыше 84 миллионов жителей планеты заразились коронавирусом.

Из них более 538 тясыч - за последние сутки, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

В мире зафиксировано 84 228 325 случаев COVID-19, из них 59 610 817 закончились выздоровлением и 1 834 213 - смертью.

За последние сутки подтверждено инфицирование у 538 086 лиц. При этом побороть болезнь не удалось 9197 пациентам.

Лидером по заболеваемости остаются США, где количество больных превысило 20 миллионов. На втором месте находится Индия с 10,3 миллиона случаев, на третьем - Бразилия (7,7 миллиона инфицированных).

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Напомним, в Украине загруженность больниц, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, снизилась.