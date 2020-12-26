Нарушителей карантина будут определять с помощью пиццы

В Бельгии по заказу пиццы будут определять незаконные вечеринки. Фото: pexels.com

В Бельгии на зимних праздниках нарушителей карантина будут определять по количеству заказанной пиццы.

Бельгийские семьи имеют право принимать только одного гостя в новогоднюю ночь и не более 2-х на Рождество, передает The Brussels Times.

Не более 4-х человек можно приглашать на празднование на улице. Но гостям можно заходить в дом только в одиночку, в том числе и в туалет. На праздники детей до 12 лет приравняли к взрослым.

"Разумеется, мы не будем удалять бабушку во время семейного застолья. Уважение к приватности жилья остается для нас основной, одновременно мы будем вмешиваться в случае демонстративного нарушения правил. Мы будем действовать строго, но всегда - пропорционально", - заявил пресс-секретарь мэра Антверпена Иоганн Вермант.

Инструмантов контроля стали количество заказов пиццы и припаркованных автомобилей.

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За незаконные празднования могут наложить штраф до €4 тыс. Это касается и учреждений.

Вечеринки с нарушениями дома будут наказывать штрафами в €250 с человека.

В Израиле вводят жесткий двухнедельный карантин. Соответствующее решение правительство одобрило во время телефонного голосования, сообщает Министерство здравоохранения страны.