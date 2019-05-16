Напоминает воздушный шарик: продали самую дорогую скульптуру в мире

Скульптуру Джеффа Кунса "Кролик" продали за $ 91 млн. Фото: Be-in.ru

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продали скульптуру известного американского художника Джеффа Кунса "Кролик" за $91 млн. Она стала самой дорогой среди работ живых художников.

Скульптура выполнена из нержавеющей стали, напоминает надувной шарик. Перед торгами ее оценили в $50-70 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безграничное плагиат: американская скульптура похожа на украинскую статуэтку

На своем сайте Christie's описал "Кролика" как "милого, зловещего, мультяшного, навязчивого, озорного, сексуального, прохладного, ослепительного и знакового".

#AuctionUpdate Jeff Koon's 'Rabbit' from The Collection of S.I Newhouse earns $91,075,000, setting a new #WorldAuctionRecord for a living artist https://t.co/zsdrbAlNSK pic.twitter.com/XVzp00JlPn — Christie's (@ChristiesInc) May 15, 2019

Британец 81-летний Дэвид Хокни стал самым дорогим из ныне живущих художников. Его "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" продали на аукционе Christie's. Полотно ушло с молотка за рекордные $ 90,3 млн.