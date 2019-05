Напоминает воздушный шарик: продали самую дорогую скульптуру в мире

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продали скульптуру известного американского художника Джеффа Кунса "Кролик" за $91 млн. Она стала самой дорогой среди работ живых художников.

Скульптура выполнена из нержавеющей стали, напоминает надувной шарик. Перед торгами ее оценили в $50-70 млн.

На своем сайте Christie's описал "Кролика" как "милого, зловещего, мультяшного, навязчивого, озорного, сексуального, прохладного, ослепительного и знакового".

#AuctionUpdate Jeff Koon's 'Rabbit' from The Collection of S.I Newhouse earns $91,075,000, setting a new #WorldAuctionRecord for a living artist https://t.co/zsdrbAlNSK pic.twitter.com/XVzp00JlPn