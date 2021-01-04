"Наконец свободна!" - Грета Тунберг в пабе праздновала 18-летие

3 января шведской экоактивистке Грете Тунберг исполнилось 18 лет.

Об этом она написала в Instagram.

"Сегодня вечером вы найдете меня в местном пабе. Я буду раскрывать темные секреты заговора о климате и школьных забастовках, а также о моих злых кураторах, которые больше не могут меня контролировать! Я наконец-то свободна" - написала Тунберг.

Фото: instagram.com/gretathunberg

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Грета Тунберг стала всемирно известной экологической активисткой после своей поездки в 2019 году на яхте в Нью-Йорк, где она приняла участие в климатическом саммите ООН, на котором во время выступления с трибуны она произнесла свою знаменитую фразу "Как вы смеете!", обвинив лидеров стран мира в том, что они, не принимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".