Наказания за попытку изнасилования – стирать и гладить одежду 2000 женщин

Женщины гладят одежду в Индии / Getty Images

Мужчине, обвиняемому в попытке изнасилования в Индии, приказали стирать и гладить одежду всех 2000 женщин в его деревне в течение шести месяцев в качестве условия освобождения под залог.

Лалан Кумар, 20 лет, должен будет купить моющее средство и другие предметы, необходимые для предоставления в течении полугода бесплатных услуг прачечной женщинам села Маджхора, в соответствии с постановлением суда, вынесенным в среду, 22 сентября. Об этом пишет Daily Mail.

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Кумара, который зарабатывает на жизнь стиркой одежды, арестовали в апреле по обвинению в попытке изнасилования. Его освободили под залог и такие вот условия залога.

Адвокат Кумара говорит, что обвиняемый готов "выполнять общественные работы, связанные со своей профессией", чтобы показать явное уважение к женщинам.

"Все женщины села довольны решением. Это историческое событие. Оно повысит уважение к женщинам и поможет защитить их достоинство", - заявила глава сельского совета Насима Хатун.

Хатун - один из чиновников, который будет следить за Кумаром. Женщины в деревне говорят, что приказ уже оказал положительное влияние, сделав преступление против них предметом обсуждения в их общине.

Индийские законы об изнасилованиях пересмотрели после группового изнасилования в Нью-Дели в 2012 году, но количество преступлений в стране остается высоким. В 2020 году зарегистрировали более 28 тыс. изнасилований. Фактическое число, вероятно, намного выше, потому что много женщин не обращаться к правоохранителям боясь общественного осуждения. Полицию давно обвиняют в том, что не делает достаточно для предотвращения таких преступлений и не доводит до суда дела о сексуальных домогательствах.

Власти Индии расследуют дело, в котором 15-летняя девочка неоднократно подвергалась групповому изнасилованию в течение примерно девяти месяцев. Полиция Мумбаи арестовала 28 человек в связи с предполагаемыми изнасилованиями, которые начались в январе.