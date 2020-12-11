Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал

В Польше произошел скандал из-за грузовика с надписью "Бандера. Фото: onet.pl

В Польше разразился скандал из-за грузовика, на лобовом стекле которой украинский водитель разместил баннер с надписью "Бандера".

Так, водитель, нанятый в одной из Свентокшиских транспортных компаний, разместил за стеклом большой баннер с фамилией Бандеры, охватывающей почти всю ширину кабины. Об этом сообщает Onet.

Как отмечается, грузовик осуществляла международные рейсы на польских регистрационных номерах.

Фуру сфотографировали на территории Италии и опубликовали снимок в Facebook, сразу же вызвало огромный скандал. Тему осветили польские СМИ. Его авторы сообщили о баннер владельцу грузовика, попросив прояснить дело. Компания разместила свой ответ на Facebook.

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"В связи с информацией, поступившей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера.

Мы понимаем серьезность ситуации. Мы не терпим таких действий. Мы ничего не знали об этой ситуации, мы обо всем узнали из Facebook. Мы приносим извинения всем, кто пострадал от этой ситуации. Водитель был привлечен к ответственности. Мы отреагировали сразу после получения информации", - ответила компания.

Проводника ОУН Степана Бандеру убили в Мюнхене, ФРГ, 15 октября 1959 года. Убийца действовал по приказу председателя КГБ Александра Шелепина и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

В тот день Бандера, который скрывался под именем Штефана Попеля, входил в свой дом на ул. Kreittmayrstraße, 7. На лестничной площадке между 1-м и 2-м этажом его караулил агент КГБ Богдан Сташинский, что имел псевдоним Олег. При себе держал специального двоцивкового пистолета, изготовленного в спецлаборатории КГБ №12. Оружие зарядили ампулами с раствором цианистого калия. Когда Бандера пытался открыть дверь квартиры, убийца подошел к нему, позвал, наставил в лицо газету, в которой спрятал пистолет, выстрелил дважды и убежал. Оба вдохнули смертельные пары, но Сташинский был с собой антидот.