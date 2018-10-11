"Надо отбирать у американцев дрели" - соцсети троллей Роскосмос

Священник РПЦ освящает русскую ракету перед запуском

В четверг, 11 октября, российская космонавтика потерпела очередное фиаско. На 119 секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени.

"Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог задеть центральный блок, что привело к аварии", - передает слова источника из Роскосмоса Новое время.

По данным Роскосмоса авария случилась из-за того, что астронавт Ник Хейг начал сверлить космический корабль "Союз МС-10" ещё до достижения целевой орбиты https://t.co/enZErrMzbl — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) 11 октября 2018 г.

Когда мы начнём забирать у американских астронавтов дрели перед посадкой на космический корабль?! — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) 11 октября 2018 г.

Астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.

Пользователи соцсетей уже возложили вину на РПЦ. Они считают, что их священник недостаточно качественно освятил ракету перед стартом.

Российская ракета опять оказалась тяжелее воздуха и не смогла пробить небесную твердь. Даже догадываемся почему: pic.twitter.com/MUuQCETral — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 11 октября 2018 г.

Ракета с космонавтами вылетела с Байконура и через несколько минут уже была в Карагандинской области. Получается, что в Казахстане самый быстрый региональный транспорт на планете. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/NIgZKU11hQ — Лентач (@oldLentach) 11 октября 2018 г.

Давайте прекратим лезть в космос, в высокие технологии, в инновации.

Ну не наше это.

Давайте сосредоточимся на том, что у нас хорошо получается.

То есть на размахивании кадилом и штурме фанерных рейхстагов.

Будем этим теперь славиться на весь мир. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 11 октября 2018 г.

Развитие российской космонавтики позволяет совершить полет из установленной точки Казахстана в произвольную точку Казахстана, минуя сам космос. — Английский шпион (@SanctionsOnion) 11 октября 2018 г.

Последнее фото корабля "Союз", за секунду до аварии. pic.twitter.com/w8TWvGhfRn — СмутноеВремя (@Durevestnik) 11 октября 2018 г.

Роскосмос раньше Илона испытал перевозу пассажиров на дальние расстояния с помощью ракет — astd (@apiksDen) 11 октября 2018 г.

Надеюсь, Следственный комитет уже проводит проверку, которая установит, что американцы подменили святую воду. pic.twitter.com/RtCtNqEwFb — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 11 октября 2018 г.

Надо что то в духовной академии РПЦ с подготовкой кадров делать, иначе её выпускники нам всю космонавтику загубят.

Вот опять освящённая ракета "Союз" не смогла в космос прорваться. — Николай Травкин (@Nitravkin) 11 октября 2018 г.

Ракета Союз с космонавтом Алексеем Овчинином и астронавтом NASA Ником Хейгом упала после аварии в Казахстане.

А ведь могли попасть в Воронеж...#НеВоронеж #Хейгнедосверлил #воронежцынаворожили — Богородников (@Fgc7PR5WmHwaKTh) 11 октября 2018 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авария "Союза-ФГ": сообщили состояние космонавтов

25 июля 2018-го американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 9 коммуникационными спутниками. Ракета стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.