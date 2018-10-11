"Надо отбирать у американцев дрели" - соцсети троллей Роскосмос

В четверг, 11 октября, российская космонавтика потерпела очередное фиаско. На 119 секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени.
"Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог задеть центральный блок, что привело к аварии", - передает слова источника из Роскосмоса Новое время.
По данным Роскосмоса авария случилась из-за того, что астронавт Ник Хейг начал сверлить космический корабль "Союз МС-10" ещё до достижения целевой орбиты https://t.co/enZErrMzbl— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) 11 октября 2018 г.
Когда мы начнём забирать у американских астронавтов дрели перед посадкой на космический корабль?!— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) 11 октября 2018 г.
Астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.
Пользователи соцсетей уже возложили вину на РПЦ. Они считают, что их священник недостаточно качественно освятил ракету перед стартом.
Российская ракета опять оказалась тяжелее воздуха и не смогла пробить небесную твердь. Даже догадываемся почему: pic.twitter.com/MUuQCETral— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 11 октября 2018 г.
Ракета с космонавтами вылетела с Байконура и через несколько минут уже была в Карагандинской области. Получается, что в Казахстане самый быстрый региональный транспорт на планете. Как тебе такое, Илон Маск? pic.twitter.com/NIgZKU11hQ— Лентач (@oldLentach) 11 октября 2018 г.
Давайте прекратим лезть в космос, в высокие технологии, в инновации.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 11 октября 2018 г.
Ну не наше это.
Давайте сосредоточимся на том, что у нас хорошо получается.
То есть на размахивании кадилом и штурме фанерных рейхстагов.
Будем этим теперь славиться на весь мир.
Развитие российской космонавтики позволяет совершить полет из установленной точки Казахстана в произвольную точку Казахстана, минуя сам космос.— Английский шпион (@SanctionsOnion) 11 октября 2018 г.
Последнее фото корабля "Союз", за секунду до аварии. pic.twitter.com/w8TWvGhfRn— СмутноеВремя (@Durevestnik) 11 октября 2018 г.
Роскосмос раньше Илона испытал перевозу пассажиров на дальние расстояния с помощью ракет— astd (@apiksDen) 11 октября 2018 г.
Надеюсь, Следственный комитет уже проводит проверку, которая установит, что американцы подменили святую воду. pic.twitter.com/RtCtNqEwFb— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 11 октября 2018 г.
Надо что то в духовной академии РПЦ с подготовкой кадров делать, иначе её выпускники нам всю космонавтику загубят.— Николай Травкин (@Nitravkin) 11 октября 2018 г.
Вот опять освящённая ракета "Союз" не смогла в космос прорваться.
Ракета Союз с космонавтом Алексеем Овчинином и астронавтом NASA Ником Хейгом упала после аварии в Казахстане.— Богородников (@Fgc7PR5WmHwaKTh) 11 октября 2018 г.
А ведь могли попасть в Воронеж...#НеВоронеж #Хейгнедосверлил #воронежцынаворожили
тили тили... трали вали...— fog812 (@fog812) 11 октября 2018 г.
очередную ракету прое*ли...#ракета #союз #байконур
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25 июля 2018-го американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 9 коммуникационными спутниками. Ракета стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
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