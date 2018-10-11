"Надо отбирать у американцев дрели" - соцсети троллей Роскосмос

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 801
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 531
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3510
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 711
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2799
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1935
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 513
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1287
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2547
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
9
41
12
32
4
Появились кадры с места приземления капсулы &quot;Союза&quot;
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Монета с Януковичем и кусок стены: какими подарками обмениваются дипломаты
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Показали красивые фото с конкурса строительства человеческих башен
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Игнорировали российские СМИ и молились за Украину: экзархи УПЦ прибыли на Синод
Видео
Все видео
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Шторм ревел, как реактивный двигатель - стихийные бедствия накрыли ночью Землю
Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
Такси с пассажирами смыло с дороги - показали видео страшного наводнения
Грузовик Ани Лорак попал в аварию
Грузовик Ани Лорак попал в аварию
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2799
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2547
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 72
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
четверг, 11 октября 2018 16:00

"Надо отбирать у американцев дрели" - соцсети троллей Роскосмос

1 Комментировать
&quot;Надо отбирать у американцев дрели&quot; - соцсети троллей Роскосмос
Священник РПЦ освящает русскую ракету перед запуском

В четверг, 11 октября, российская космонавтика потерпела очередное фиаско. На 119 секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени.

"Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог задеть центральный блок, что привело к аварии", - передает слова источника из Роскосмоса Новое время.

Астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.

Пользователи соцсетей уже возложили вину на РПЦ. Они считают, что их священник недостаточно качественно освятил ракету перед стартом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авария "Союза-ФГ": сообщили состояние космонавтов

25 июля 2018-го американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 9 коммуникационными спутниками. Ракета стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Надо отбирать у американцев дрели" - соцсети троллей Роскосмос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию

Это было трудно - космонавты побили рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 2 Просмотров: 251470
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
46
 1 Просмотров: 250292
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 159036
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 112190
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 43731
Мир
Украина получила Томос
Украина получила Томос Просмотров: 1423
Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами начали уходить с должностей
Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами начали уходить с должностей Просмотров: 306
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
Появились кадры с места приземления капсулы "Союза"
9
 Просмотров: 3123
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
Искал его 3 года - показали трогательную встречу хозяина с собакой
 Просмотров: 2367
В Кремле истерика относительно томоса Украине
В Кремле истерика относительно томоса Украине Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
12
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
9
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
7
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
4
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
Голосов: 769
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua