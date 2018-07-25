SpaceX успешно запустила Falcon 9

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью коммуникационными спутниками. Фото: SpaceX

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью коммуникационными спутниками.

Ракета стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии, сообщили в SpaceX.

Новые спутники должны заменить на орбите спутники предыдущего поколения. С помощью новых аппаратов будут передавать голос и данные спутниковых телефонов Iridium.

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Количество спутников после этого запуска составит 65 штук. В целом же компания планирует запустить 75 аппаратов.

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником. Ракета должна вывести на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage. Он будет передавать широкополосный сигнал в Северной и Южной Америке. Обеспечивать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.