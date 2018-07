SpaceX успешно запустила Falcon 9

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью коммуникационными спутниками.

Ракета стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии, сообщили в SpaceX.

Новые спутники должны заменить на орбите спутники предыдущего поколения. С помощью новых аппаратов будут передавать голос и данные спутниковых телефонов Iridium.

Successful deployment of 10 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/a9hVkFqiaH