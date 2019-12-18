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среда, 18 декабря 2019 09:59

Над ведьмами был более справедливый суд - Трамп раскритиковал демократов

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Над ведьмами был более справедливый суд - Трамп раскритиковал демократов
Трамп обвинил Пелоси в объявлении "открытой войны американской демократии" и удешевлении слова "импичмент". ФОТО: Reuters

Президент США Дональд Трамп написал письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала процедуру его импичмента. Он раскритиковал демократов за расследование.

Его текст обнародовали на сайте Белого дома.

"Я пишу, чтобы выразить свой сильный и мощный протест против партизанского крестового похода, который проводят демократы в Палате представителей", - указывает президент США в письме.

Трамп обвинил Пелоси в объявлении "открытой войны против американской демократии" и удешевлении слова "импичмент".

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Также он заявил, что его лишили основной конституционной процедуры импичмента "с самого начала аферы".

"Более справедливый процесс получили те, кто обвинялся в судебных процессах салемских ведьм", - написал Трамп.

Мэр Салема Ким Дрисколл отреагировала в своем Twitter на такие заявления президента и посоветовала ему учить историю. Указав на то, что в Салеме 1692 года жертвами стали невинные люди, а в #Ukrainegate 2019 - "достаточное количество доказательств".

Охота на Салемские ведьм - судебный процесс, который проходил в американском Салеме с февраля 1692 по май 1693 По обвинению в колдовстве повесили 19 женщин, до 200 человек посадили.

25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена.

26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским.

Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.

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