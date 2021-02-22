Над строительством собора святой Софии работали 10 тыс. рабочих

Собор святой Софии / Wikipedia

23 февраля 532 года император Восточной Римской империи Юстиниан I решил построить собор святой Софии. Строительство началось в том же году.

На месте собора до этого стоял храм, построенный императором Константином І в 324-337 годах. Однако он сгорел в результате восстания 404 года. Построенную на том же месте новую церковь уничтожил пожар 415 года. Император Феодосий II повелел выстроить на этом же месте новую базилику, что выполнили в том же году. Базилика сгорела 13 января 532 года во время восстания.

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Император через 40 дней после пожара приказал построить на том же месте новую церковь святой Софии, которая станет украшением столицы империи, и выражением ее величия. Существует легенда, что план здания императору вручили ангелы, когда спал. Строительство продолжалось 5 лет - по тем временам очень короткий срок. Ежедневно работало около 10 тыс. рабочих. Для строительства брали лучший строительный материал. Также в Константинополь свозили части древних сооружений. Из Рима привезли 8 порфировых колонн, взятых из Храма Солнца, а из Эфеса 8 колонн из зеленого мрамора. Кроме мрамора использовали для отделки золото, серебро, слоновую кость. 27 декабря 537-го состоялось торжественное освящение церкви. Храм посвятили святой Софии.

За несколько лет после окончания строительства, в 551-м, землетрясение разрушило часть собора. Он также пострадал от землетрясения 989-го. Особому разрушению подвергся купол.

16 июля 1054-го в Софийском соборе на святом алтаре во время богослужения легат Папы Римского, кардинал Гумберт, вручил константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию грамоту об отлучении от Церкви. Эту дату считают началом раскола Церкви на католическую и православную. До разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году в соборе лежала Туринская плащаница.

Почти 1000 собор оставался символом христианства. Последняя литургия в нем началась 28 мая 1453-го и продолжалась всю ночь. Утром в собор ворвались янычары султана Мехмеда II, которые захватили Константинополь. Мехмед ІІ приказал превратить собор в мечеть. К нему пристроили 4 минарета и он превратился в мечеть Айя-София.

В 1935-м основатель современной Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился превратить мечеть в музей. В 2010-м даже планировали провести литургию в храме, но не получили разрешения от турецких властей. В июле 2020 года президент Турции Рджеп Тайип Эрдоган вновь превратил музей в мечеть. Против выступили многие страны и церквей. 24 июля 2020-го, впервые за 86 лет, в соборе совершено намаз, в котором принял участие сам Эрдоган.