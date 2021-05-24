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понедельник, 24 мая 2021 09:04

Над Беларусью могут запретить все полеты. Этого требуют 8 стран

2 Комментировать
Над Беларусью могут запретить все полеты. Этого требуют 8 стран
8 стран требуют немедленных санкции против власти Лукашенко. Фото: Reuters

США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания осуждают перехват самолета Афины - Вильнюс компании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Беларуси.

"Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС. Этот безрассудный поступок подверг серьезной опасности пассажиров и экипаж", - говорится в совместном заявлении глав комитетов по международным отношениям в законодательных органах восьми стран.

Чиновники призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) немедленно провести расследование инцидента, а до этого "запретить все полеты над Беларусью, в частности, полеты в страну и из нее".

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"Этот акт государственного террора и похищения людей представляет угрозу для всех, кто путешествует по Европе и за ее пределами. Мы призываем государства НАТО и Европейского Союза ввести санкции против режима Александра Лукашенко. Действия его администрации напоминают о нелегитимности власти, претендующей на управление в Минске", - говорится в документе.

Авторы также призвали власти Беларуси освободить Романа Протасевича и других политических заключенных.

На саммите Евросоюза в понедельник, 24 мая, обсудят вынужденную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он пообещал ответ на инцидент.

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24
мая

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