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понедельник, 24 мая 2021 02:04

На саммите ЕС обсудят вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске

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На саммите ЕС обсудят вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске
Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра во время саммита Европейского совета. Фото: Pixabay

На саммите Евросоюза в понедельник, 24 мая, обсудят вынужденную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он пообещал ответ на инцидент.

"Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра во время саммита Евросовета. Инцидент не останется без ответа", - говорится в коммюнике Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обратился к Мишелю с просьбой включить обсуждение санкций из-за посадки самолета в Минске.

По его словам, санкции, которые Евросоюз должен ввести в связи с инцидентом, должны касаться воздушного пространства над Беларусью, а также запрета белорусским авиакомпаниям летать над ЕС.

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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту.

По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя канала Nexta - Романа Протасевича.

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