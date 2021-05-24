На саммите ЕС обсудят вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске

Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра во время саммита Европейского совета. Фото: Pixabay

На саммите Евросоюза в понедельник, 24 мая, обсудят вынужденную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он пообещал ответ на инцидент.

"Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра во время саммита Евросовета. Инцидент не останется без ответа", - говорится в коммюнике Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обратился к Мишелю с просьбой включить обсуждение санкций из-за посадки самолета в Минске.

По его словам, санкции, которые Евросоюз должен ввести в связи с инцидентом, должны касаться воздушного пространства над Беларусью, а также запрета белорусским авиакомпаниям летать над ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После 7-часовой задержки самолет Ryanair вылетел из Минска

В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту. По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя канала Nexta - Романа Протасевича.