На саммите ЕС обсудят вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске

На саммите Евросоюза в понедельник, 24 мая, обсудят вынужденную посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он пообещал ответ на инцидент.
"Лидеры ЕС обсудят этот беспрецедентный инцидент завтра во время саммита Евросовета. Инцидент не останется без ответа", - говорится в коммюнике Мишеля, опубликованном на сайте Евросовета.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обратился к Мишелю с просьбой включить обсуждение санкций из-за посадки самолета в Минске.
По его словам, санкции, которые Евросоюз должен ввести в связи с инцидентом, должны касаться воздушного пространства над Беларусью, а также запрета белорусским авиакомпаниям летать над ЕС.
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В воскресенье, 23 мая, пассажирский самолет Ryanair внепланово приземлился в Минске. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрывчатке на борту.
По приказу Лукашенко пассажирский самолет сопровождал белорусский военный истребитель. После экстренной посадки самолета задержали основателя канала Nexta - Романа Протасевича.
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