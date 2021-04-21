Над Балтикой перехватили российские самолеты

Истребители НАТО перехватили российские самолеты. Фото: zn.ua

НАТО перехватило в небе над Балтикой российский самолет дальней разведки Су-50, два бомбардировщика Ту-160 и истребители сопровождения.

На перехват подняли самолеты с авиабаз в Германии, Италии, Эстонии, Литве и Польше Об этом сообщил пресс-центр НАТО.

"Радары НАТО зафиксировали неидентифицированные самолеты над Балтийским морем во вторник утром. В ответ Объединенный центр воздушных операций в городе Удем (Uedem), Германия, поднял в воздух истребители для перехвата и идентификации самолетов, которые приближались, так как некоторые из этих самолетов невозможно было распознать по сигналам транспондера, и никакие полетные планы на их пролет не были представлены", - говорится в сообщении.

Самолеты НАТО обнаружили и сфотографировали два российских бомбардировщика Ту-160 в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35, а также военный самолет дальнего радиолокационного слежения А-50, также в сопровождении истребителей. Эти самолеты провели в воздушном пространстве над Балтийским морем около трех часов, после чего вернулись на территорию России.

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В перехвате участвовали боевые самолеты НАТО из Германии и Италии, привлеченные к операции воздушного патрулирования над Балтийским морем, а также польские и датские истребители F-16 с мест постоянного базирования в Эстонии, Литве и Польше.

С 29 марта по 4 апреля истребители НАТО семь раз поднимались в небо над Балтийским морем для идентификации и перехвата российских военных самолетов.