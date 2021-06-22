Начался фестиваль, на котором едят собак

В Китае стартовал фестиваль собачьего мяса, на котором пытают и забивают тысячи животных.

Тысячи людей обычно собираются в городе Юйлинь на 10-дневный фестиваль. Хотя ожидается, что в этом году посещаемость снизится. Об этом пишет Daily Star.

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Продавцы продают убитых щенков и содержат животных в ужасающих условиях. Это неоднократно вызывало протесты групп защитников животных. С прошедших фестивалей есть фото, как жарят трупы собак, лежащих в корзинах.

Животных держат в крошечных клетках. Правительство КНР разрабатывает новые законы, запрещающие торговлю дикими животными и охраняющие домашних животных. Участники кампании защитников животных надеются, что в этом году фестиваль будет в последний раз.

На этой неделе активистам удалось перехватить 68 собак, которых направляли на фестиваль. Один из активистов говорит, что им пришлось конфисковать собак самостоятельно после того, как местные власти отказались вмешиваться. Однако другой грузовик с собаками проехал.

В апреле Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, запретившим потребление собак, и ожидается, что за ним последуют и другие. Министерство сельского хозяйства страны также решило классифицировать собак как домашних животных, а не домашний скот.

Активист по защите прав животных Чжан Цяньцянь говорит, что запрет на фестиваль - лишь вопрос времени. Он обычно проводится с 21 июня по 30 июня. На нем ежегодно убивают в среднем от 10-15 тыс. собак.

Сотрудница по связям с общественностью организации защиты жывотних PETA Кейт Го рассказала, что торговцы собаками оглушают животных палкой по голове, а затем поджигают паяльные лампы, чтобы сжечь шерсть. Дале их опускают в кипящую воду, чтобы удалить оставшийся мех.

Украина с успехом дебютировала на гастрономическом фестивале народов мира в мексиканском городе Гвадалахара. Украинцы презентовали стенд, украшенный вышивкой и лентами. Сделали настоящий плетеный воз, в который поставили кувшины, рушники и маки.