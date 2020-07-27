Началось крупнейшее в мире тестирование вакцины от Covid-19

Крупнейшее тестирование вакцины стартовало в США. Фото: needpix

В Соединенных Штатах Америки началось масштабное тестирование вакцины против коронавируса. Проверить ее на себе смогут 30 тыс. Добровольцев.

Разработали вакцину в Национальном институте здравоохранения США совместно с компанией Moderna, пишет CNBC.

В понедельник, 27 июля, к тестированию допустили часть из этих 30 тыс. Все еще нет гарантии, что эта вакцина действительно защитит человечество от инфекции.

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Добровольцы тестирования не будут знать - они получили настоящую вакцину, или только плацебо. Им будут вводить по две дозы. После этого ученые будут отслеживать, в какой из групп заболеваемость коронавирусом окажется выше.

В компании Moderna выразили "осторожный оптимизм" по поводу тестирования. Первые результаты этого исследования ожидаются к концу года.

В Индии начались первые испытания на людях новой вакцины против коронавируса. Индийский институт медицинских наук сообщил, что в пятницу, 24 июля, была введена первая доза пробной вакцины от Covid-19.