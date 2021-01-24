Начальник Генштаба уволился на фоне скандала о внеочередной вакцинации

На фоне скандала Вильярроя направил министру обороны Испании Маргарите Роблес заявление об отставке. Фото: pixabay.com

Глава Генштаба Вооруженных сил Испании генерал Мигель Анхель Вільярроя подал в отставку из-за скандала с внеочередной вакцинацией от Covid-19.

Генерал приказал вакцинировать себя и других военнослужащих под его командованием несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу. Эта информация вызвала волну критики, сообщает El Mundo.

На фоне скандала Вильярроя направил министру обороны Испании Маргарите Роблес заявление об отставке. Которую глава военного ведомства приняла. Генерал заявил, что действовал по установленным протоколам и не пользовался своим привилегированным положением для получения Covid-препарата.

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За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных на коронавирус. В целом, по состоянию на утро 24 января, имеем 1 191 812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, сообщает Минздрав. Из них 21 861 летальных. 83 пациента умерли за последние сутки.