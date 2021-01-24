Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных на коронавирус.

В целом, по состоянию на утро 24 января, имеем 1 191 812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, сообщает Минздрав. Из них 21 861 летальных. 83 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 947 514 пациентов, из них за последние сутки - 5 407. В больницы попали 2 079 человек.

Автор: facebook.com/maksym.stepanov.official

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской - 320, Ивано-Франковской - 292, Киевской - 242, м. Киев - 240 и Днепропетровской - 236 - областях.

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Лаборатории за прошедшие сутки осуществили 23 081 исследование: из них 17,6 тыс. методом ПЦР и 5 481 методом ИФА. С начала эпидемии провели 6,09 млн ПЦР-тестов.

Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.