Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку: не собрал войск воевать с Украиной

В сети появилась информация, что начальник Генштаба Белоруссии подал в отставку.

Воевать с Украиной не хочет. Об этом сообщил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и опубликовал фото заявления.

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"Уважаемый Виктор Геннадьевич! Во исполнение Вашего приказа о формировании ударных батальонных групп вынужден доложить следующее: в связи с массовым отказом участвовать в боевых действиях личного состава воинских частей, которые должны были быть задействованы для укомплектования вышеупомянутых батальонных групп, в Вооруженных сил Беларуси нет возможности укомплектовать ни одну батальонную группу.

Проведение разъяснительных работ с командирами воинских частей не дало результата. Смею предположить, что проведение замены командиров данных воинских частей, которые не смогли организовать, формирование групп на местах, не даст нужного нам результата.

Учитывая вышеизложенное, прошу вашего решения о принятии моей отставки", - отметил начальник Генштаба Гулевич Виктор в заявлении об отставке.

Начальник Генштаба Белоруссии подал в отставку. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

В Украине информацию об отставке Гулевича проверяют.

"Сейчас проверяем эту информацию, потому что есть много "вбросов". Я думаю, что отставка начальника генштаба Беларуси или вообще соответствующие настроения среди белорусских военных может быть связано с тем, что российское руководство давит и подставляет белорусскую армию и народ", - сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.